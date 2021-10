Motorista cedeu casa à mulher de João Rendeiro

JN Hoje às 00:50 Facebook

O apartamento na Quinta Patino, um empreendimento de luxo em Cascais, onde João Rendeiro viveu, nos últimos anos, com a mulher, terá sido comprada pelo motorista do ex-banqueiro em 2015 que, em dezembro do ano passado, cedeu, por 15 anos, o usufruto da propriedade à mulher do antigo líder do BPP (Banco Privado Português).

A história, revelada ontem à noite pela RTP, que exibiu documentos que comprovam as ligações entre a família Rendeiro e Florêncio Almeida, líder da Antral (Associação Nacional dos Transportadores Rodoviários em Automóveis Ligeiros) e o filho deste, Florêncio Correia de Almeida, ex-motorista do banqueiro atualmente em fuga à justiça.

Segundo a investigação, uma primeira casa, em Lisboa, terá sido comprada pelo líder da Antral e a mulher a João Rendeiro, em janeiro de 2015. Em setembro de 2018, o casal cedeu a casa ao filho, que, uma semana depois, a vendeu à sociedade Turtle Quotidian por 1,470 milhões de euros.

O ex-motorista comprou então, por pouco mais de um milhão, a casa na Quinta Patino, onde, segundo a RTP, o casal passou a ser visto nos últimos anos. A cedência do usufruto por 15 anos acontece a 18 de dezembro de 2020.