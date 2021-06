Motorista da STCP agredida em linha problemática

Alexandre Panda Hoje às 20:38 Facebook

Twitter

Partilhar

Uma motorista dos STCP, de 41 anos, foi agredida por um casal que tinha sido chamado a atenção por não usar máscara dentro do veículo, esta quarta-feira, na Estrada da Circunvalação, no Porto.

A vítima teve de receber tratamento hospitalar e os agressores puseram-se em fuga antes que a PSP os pudessem identificar. A Comissão de Trabalhadores da empresa denunciou ao JN problemas diários nas linhas 400 e 401.

A linha termina junto do Parque Nascente e serve dois bairros sensíveis daquela zona da cidade do Porto, Campanhã e Cerco. E foi pouco antes da motorista chegar ao termino, por volta do meio dia, que foi alertada por um passageiro: um indivíduo não estava a usar máscara anticovid. A profissional chamou o homem, acompanhado da mulher e de um bebé, a atenção. O utente até pediu desculpa.