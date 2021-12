Motorista de Cabrita cumpriu orientações do Corpo de Segurança Pessoal da PSP

Roberto Bessa Moreira Hoje às 09:49 Facebook

Acusação do Ministério Publico desmente gabinete de Cabrita e garante que trabalhos na A6 estavam "devidamente sinalizados".

O Ministério Publico (MP) alega que um dos motivos para o acidente que matou um trabalhador na A6 foi o facto de o carro que transportava o ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, circular, sem motivo, na faixa de rodagem da esquerda. Porém, nas declarações que prestou durante a fase de inquérito, o motorista do BMW referiu que se posicionou daquela forma porque recebeu instruções dos elementos do Corpo de Segurança da PSP que, no dia 18 de junho, acompanhavam o governante.

Na acusação conhecida na sexta-feira, ao motorista é imputado um crime de homicídio por negligência. Marco Pontes admitiu que seguia "na faixa mais à esquerda", à frente de uma "viatura de segurança", que circulava na faixa à direita e de um terceiro carro, também com elementos da comitiva governamental, "igualmente na faixa da esquerda".