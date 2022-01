Motorista de clube abusou de dois meninos de 12 anos

JN Hoje às 12:23 Facebook

Um homem de 61 anos foi detido pela Polícia Judiciária dos Açores por suspeita de abuso sexual de crianças na ilha de São Miguel.

O arguido, motorista de um clube desportivo que transportava crianças aos treinos e aos jogos, ter-se-á aproveitado das funções que desempenhava para abusar sexualmente de dois meninos com 12 anos de idade.

O homem foi apresentado a primeiro interrogatório judicial e ficou proibido de contactar com as vítimas e respetivos familiares e impedido de desempenhar atividades no âmbito do clube desportivo.