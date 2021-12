Motorista escolar abusou de jovem autista

JN Hoje às 12:33 Facebook

Um homem de 59 anos de idade, motorista escolar, foi detido por suspeita de crime de abuso sexual de pessoa incapaz de resistência, agravado, em Sintra.

Uma investigação da Polícia Judiciária apurou que o abusador, motorista de transporte escolar de crianças e jovens, aproveitou o facto de viajar sozinho com a vítima, uma rapariga de 18 anos portadora "Perturbação do Espetro do Autismo", para a submeter a atos sexuais de relevo.

O homem, de 59 anos, foi presente a primeiro interrogatório no Tribunal de Instrução Criminal de Sintra, tendo-lhe sido aplicadas diversas medidas de coação: proibição de efetuar transporte escolar de menores, proibição de contactar com a vítima e com quaisquer menores de idade, tendo-lhe sido ainda decretadas apresentações semanais.