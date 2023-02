Task-force para estudar agressões a alunos autistas

Movimento para a Inclusão Efetiva denuncia 60 casos de violência e negligência nas escolas.

O Movimento para a Inclusão Efetiva e pais de alunos com necessidades especiais concentraram-se hoje junto do Ministério do Trabalho e Segurança Social para exigir a constituição de uma task-force entre a Secretaria de Estado da Inclusão e o Ministério da Educação para analisar os 60 casos de agressões e negligência em escolas a alunos com autismo. Pedem que a Justiça seja mais célere,

Lourenço Santos, do movimento, e Marieta Santos, mãe de um aluno autista agredido em setembro numa escola em Lisboa, foram recebidos pelo chefe de gabinete da secretária de Estado da Inclusão.