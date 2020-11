MP acusa ativistas rivais de agressões por ódio político

JN Hoje às 11:40 Facebook

Twitter

Partilhar

O Ministério Público acusou dois arguidos que se envolveram em agressões físicas, em Braga, por ódio político, que alimentavam relativamente a quem perfilhasse ideologia oposta à sua.

Um dos elementos era membro do Núcleo Antifascista de Braga e o outro estava ligado ao Escudo Identitário. Este está acusado de um crime de ofensa à integridade física qualificada e o outro de dois.

Segundo a Procuradoria Geral Distritial do Porto, todos os crimes foram qualificados porque o Ministério Público considerou que os arguidos atuaram motivados por ódio político.

Segundo a acusação, os arguidos, no dia 23 de junho de 2019, numa rua de Braga, depois de trocarem palavras devido a conflitos que mantinham por divergências ideológicas, "agarraram os pescoços um do outro".

A acusação diz ainda que no dia 20 de janeiro de 2020, no Largo da Estação, também em Braga, os arguidos envolveram-se de novo em "troca azeda" de palavras, igualmente motivada pelas suas divergências ideológicas.

Nesse contexto, "o arguido membro do Núcleo Antifascista, com um objeto perfurante, semelhante a uma faca ou navalha, desferiu um golpe com força na direção do arguido ligado ao Escudo Identitário, espetando-lhe esse objeto no flanco esquerdo do abdómen", refere a nota.

A vítima sofreu lesões físicas que exigiram tratamento médico de urgência e levaram 45 dias a curar.