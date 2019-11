MP acusa dirigentes da Associação Goltz de Carvalho de desviarem 400 mil euros

Nelson Morais Hoje às 11:16 Facebook

Membros de instituição da Figueira da Foz suspeitos de pagamentos ilícitos a si próprios e ao filho do presidente.

António João Paredes dirige a Goltz de Carvalho, em Buarcos, Figueira da Foz

Seis dirigentes da Associação Goltz de Carvalho, uma instituição particular de solidariedade social (IPSS) da Figueira da Foz, e o filho de um deles acabam de ser acusados de peculato, participação económica em negócio e falsificação de documentos, por alegada apropriação ilícita de cerca de 440 mil euros. António João Paredes, presidente da IPSS e ex-dirigente local do PS, diz que "a acusação é um absurdo".

O Ministério Público do Departamento de Investigação e Ação Penal (MP/DIAP) de Coimbra anunciou a acusação, ao final da tarde de ontem, sem identificar a associação em causa nem os arguidos. A mesma foi deduzida no último dia 23, após a investigação da Diretoria do Centro da Polícia Judiciária, suscitada por uma inspeção da Segurança Social.

