MP arquivou inquérito a videoclip em bairros com tiros e droga

Rapper francês gravou filme nos bairros da Pasteleira Nova e do Cerco do Porto. PSP conseguiu apurar identidades de nove protagonistas.

Há mais de dois anos, um videoclip de um rapper francês, filmado nos bairros do Cerco e da Pasteleira Nova, no Porto, alarmou as autoridades policiais. As imagens mostravam, em plena rua, vários homens empunhando armas de fogo, a consumir droga e a mostrar maços de notas. A PSP identificou nove dessas pessoas, todas com um longo cadastro, e comunicou a sua identidade ao Ministério Público, mas, um ano depois, a procuradora arquivou o inquérito. A magistrada alegou que uma nova investigação poderia colidir com outras que já estavam em curso. E ninguém vai ser punido.

O artista francês chama-se Sofiane, tem 36 anos e o hábito de filmar os videoclips das suas músicas em bairros problemáticos, conotados com o tráfico de droga e rotulados de violentos. Já o fez na periferia da capital francesa, Paris, onde reside, mas também em vários países da Europa de Leste. No início de 2020, escolheu o Porto e os bairros do Cerco e da Pasteleira Nova.