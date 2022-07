MP investiga isenção de taxas e devolução de caução a hospital privado

O Ministério Público (MP) está a investigar eventuais crimes na isenção de taxas urbanísticas do projeto do HB - Hospital de Bragança, bem como na restituir de uma caução de 97 mil euros à empresa responsável por este investimento privado. Ambas as decisões foram tomadas pela Assembleia Municipal (AM) de Bragança, sob proposta da Câmara.

Ao JN, o MP do Departamento de Investigação e Ação Penal de Bragança não identifica os tipos de crime sob suspeita, sendo que a AM era presidida por um dos investidores do HB, e confirma apenas que instaurou o inquérito por causa da participação feita ao Tribunal Administrativo e Fiscal (TAF) de Mirandela pela vereação do PS, no mandato 2017-2021, sobre a declaração de interesse público do projeto do hospital, a isenção de taxas urbanísticas, a alienação de um terreno municipal e a restituição da caução. Para os vereadores socialistas, estas decisões da Câmara e da AM são ilegais.

Na ação administrativa instaurada, o TAF não apreciou a isenção de taxas nem a restituição da caução, que serão "objeto de discussão na ação anulatória da deliberação e do despacho relativos à isenção das taxas urbanísticas, a instaurar contra o município", na jurisdição tributária do TAF.