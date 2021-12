MP investigou três juízes por violação de segredo de justiça

Nelson Morais Hoje às 09:21 Facebook

Twitter

Partilhar

Conversas de dois magistrados com colega acusado de corrupção levantaram suspeitas, mas foram arquivadas.

Um juiz conselheiro e uma juíza de direito foram apanhados em escutas da Polícia Judiciária (PJ) de Aveiro e investigados por factos que levantaram suspeitas de violação de segredo de justiça, no caso em que outro juiz de direito, João Evangelista, acaba de ser acusado de corrupção passiva, abuso de poder, procuradoria ilícita e acesso ilegítimo.

Aquelas investigações acabaram arquivadas, porque o Ministério Público (MP) concluiu que o conselheiro em causa, Aragão Seia, e a juíza Eliana Pinto conversaram com Evangelista sobre matérias em segredo de justiça, mas no âmbito das funções de ambos enquanto membros do Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais (CSTAF).