MP pede 20 anos para um dos fuzileiros que matou Fábio Guerra à pancada

O Ministério Público pediu a condenação de Cláudio e Vadym pelo homicídio de Fábio Guerra. O procurador Luís Lourenço pediu uma pena não inferior a 20 anos de prisão para Cláudio Coimbra que do ponto de vista do MP praticou ainda outros dois crimes de homicídio, tentado, a duas vítimas. Estava acusado de crimes de ofensas à integridade física, mas do ponto de visto do MP, a violência exercida deve ser entendida como uma tentativa de homicídio.

"Qualquer pessoa que se aproximasse dos arguidos caía, era soco queda e Fábio Guerra tentou afastar arguidos da primeira vítima que agrediam, mas não conseguiu e afastou-se. Estamos a falar de uma pessoa com 55 quilos e 1.70 metros que é mais frágil que qualquer uma das restantes. Fábio estava atrás de outro rapaz quando foi agredido por Vadym, caiu e já inanimado foi pontapeado no chão pelos dois arguidos", disse o procurador Luís Lourenço. Fábio acabou por falecer vítima desses golpes.

"Ao atingirem as pessoas na cabeça quando estavam no chão revela especial censurabilidade, sabiam bem que os seus atos podiam provocar a morte e perante Fábio Guerra, cometeram crime contra uma vítima especialmente vulnerável pela sua compleição física", prosseguiu Luís Lourenço.

O procurador do MP considerou que nenhum dos arguidos manifestou arrependimento. "Vadym dirigiu-se à família de Fábio Guerra e lamentou o que aconteceu, mas qualquer um lamenta. Lamentar lamentamos todos, mas nenhum de nós praticou os factos e não há assim arrependimento".

O magistrado considerou que se deu como provado que os polícias se identificaram como tal para separar os arguidos de uma vítima que era pontapeada no chão, já inanimada e que não há dúvida que os dois arguidos tinham preparação física acima da média. "Basta ver o vídeo, era soco e queda".