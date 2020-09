MP pede exibição do conteúdo dos discos rígidos de Rui Pinto

João Vasconcelos e Sousa Hoje às 14:15 Facebook

Twitter

Partilhar

O Ministério Público pediu esta terça-feira a exibição dos conteúdos originais dos dispositivos informáticos apreendidos a Rui Pinto, criador da plataforma Football Leaks. O requerimento foi formalizado na segunda sessão do julgamento, no Tribunal Central Criminal de Lisboa. Os assistentes no processo terão cinco dias para se pronunciarem.

A procuradora do Ministério Público, Marta Viegas, justificou a apresentação do requerimento por entender ser "imprescindível" que os documentos originais constantes no processo sejam exibidos na sala de audiências.

Marta Viegas recordou que a Polícia Judiciária "nunca trabalhou nos originais" mas sim com base em cópias, de forma a não adulterar os documentos autênticos.

A juíza presidente, Margarida Alves, concedeu um prazo de cinco dias para os assistentes no processo se pronunciarem sobre o requerimento. Se este for aprovado, os documentos do processo serão projetados na sala à medida que os intervenientes os forem mencionando.

A segunda sessão foi marcada pelas declarações do advogado Aníbal Pinto, acusado de tentativa de extorsão à Doyen e que voltou a clamar inocência. A terceira sessão tem lugar esta quarta-feira, em Lisboa.