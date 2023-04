MP pede multas para funcionários da morgue que favoreceram funerárias

O Ministério Publico (MP) pediu, esta terça-feira, no Tribunal de Aveiro, penas de multa para os arguidos envolvidos no caso de favorecimento de funerárias na morgue do Hospital de Aveiro.

No banco dos réus sentam-se dois funcionários da morgue, assim como agentes e agências funerárias, acusados do crime de recebimento indevido de vantagem. Num dos casos investigado, estão ainda em causa crimes de falsificação de documentos e corrupção, pela preparação para as exéquias fúnebres do cadáver de alguém que não falecera naquele hospital.

Em alegações finais, o procurador do MP lembrou que os dois funcionários públicos da morgue "confessaram" os factos quando foram inicialmente ouvidos pelas autoridades, apesar de não o terem feito em julgamento. O magistrado também para outras "provas", como as escutas telefónicas da PJ, para defender que os factos foram "suficientemente provados".