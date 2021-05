MP pede "pena exemplar" para ex-chefe da Guarda Prisional acusado de tráfico

Mónica Ferreira Hoje às 14:20 Facebook

Twitter

Partilhar

O Ministério Público pediu penas elevadas para quatro arguidos do megaprocesso de tráfico de droga e de telemóveis no Estabelecimento Prisional de Paços de Ferreira, que está a ser julgado num pavilhão anexo à cadeia.

Durante as alegações finais que se iniciaram esta sexta-feira, o Procurador da República pediu penas próximas dos limites máximos para Joel Rodrigues, Diamantino Oliveira, Mário Barros e para o ex-chefe da Guarda Prisional José Manuel Coelho, que apontou como sendo os líderes de um esquema que introduzia droga e telemóveis no interior do Estabelecimento Prisional de Paços de Ferreira.

Contudo, pediu uma pena superior para José Manuel Coelho, que apontou ser "o cabecilha" da rede, uma vez que introduzia o produto estupefaciente no interior da cadeia para Joel Gonçalves e Diamantino Oliveira. "Se não fosse ele, a droga do Diamantino e do Joel na cadeia não tinha sido tanta. Aproveitou-se do vício dos outros reclusos para ganhar dinheiro", referiu o Procurador, considerando "inadmissível" o seu comportamento, principalmente por ser um guarda prisional, pago pelo Estado. Assim, pediu uma "pena exemplar de 14 ou 15 anos".

Relativamente a Joel Rodrigues, Diamantino Oliveira e Mário Barros, o Procurador afirmou que também ficou provado o crime de tráfico de droga, ressalvando o facto de Diamantino ter confessado alguns dos factos de que está acusado. "Foi o único que teve a hombridade de assumir alguns dos factos", frisou, pedindo que a pena deste seja menor do que as aplicadas a Joel Rodrigues e Mário Rocha, que negaram a sua participação no esquema e para quem pediu 12 ou 13 anos de cadeia.

Na sessão desta manhã, alegaram os advogados de defesa de Joel Rodrigues e Mário Rocha, que levaram algumas dúvidas quanto à forma como a investigação foi conduzida pela Polícia Judiciária. Alertaram ainda para o facto de a prova produzida ter sido feita, essencialmente, em função dos depoimentos de outros arguidos, que consideraram não terem sido credíveis e que se mostram insuficientes para condenar os seus clientes.