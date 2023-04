MP pede "pena justa" para homem que matou mulher com disparos à queima-roupa

O Ministério Público (MP) pediu a condenação com "uma pena justa" de um homem de 36 anos que, em maio de 2022, matou a mulher e mãe dos seus dois filhos, com vários disparos à queima-roupa, à porta de casa na Correlhã, Ponte de Lima. O julgamento do caso terminou, esta quinta-feira, no Tribunal de Viana do Castelo, com audição de peritos e alegações finais. A leitura do acórdão ficou marcada para 21 de abril.

A procuradora do MP considerou que o arguido, Fernando Correia, acusado de um crime de homicídio consumado qualificado e agravado, e um de violência doméstica, matou a esposa Sónia Barros, de 33 anos, como "consequência trágica" do "ciúme e sentimento de posse obsessivo" que tinha para com a mesma. E agiu de forma pensada, com "frieza e desprezo pela vítima", e pelo número de tiros que disparou com a arma que tinha escolhido previamente, com "persistência da brutalidade".

A magistrada referiu ainda que os exames psicológicos e psiquiátricos provaram que Fernando Correia é "impulsivo e agressivo" e que este mantinha a mulher "num mundo à parte, sem poder sair nem falar com vizinhos".

PUB

Defendeu a sua condenação com "uma pena justa", que leve em conta a jurisprudência no que toca a este tipo de homicídios que tem vindo a aumentar.

O arguido, que durante todo o julgamento se manteve em silêncio, falou nesta última sessão, proferindo de forma quase inaudível uma única frase: "Estou arrependido do que fiz".

O caso remonta à manhã de 3 de maio de 2022, quando Sónia Marisa Barros foi assassinada a tiro de pistola pelo marido, no Lugar da Costa, em Correlhã, Ponte de Lima. A vítima foi levar os filhos, de 12 e 3 anos, à escola, e quando regressou, Fernando, que estava à sua espera à entrada de casa, disparou várias vezes, atingindo-a no peito, no pescoço e num braço. Sónia morreu no local e o agressor disparou depois contra si próprio, mas escapou apesar de ter sido internado no hospital devido aos ferimentos.

A advogada da família da vítima pediu, esta quinta-feira, a condenação de Fernando Correia com "pena máxima" e ainda ao pagamento de uma indemnização de 220 mil euros (100 mil pela morte, 30 mil pelo "medo e terror vivenciados pela mulher" e 90 mil para os filhos).

Durante as alegações, olhou o arguido várias vezes nos olhos, enquanto falava. "Matou a Sónia", repetiu várias vezes, lembrando que este mantinha a mulher isolada socialmente. "Mantinha armas carregadas no seu lar, por alguma coisa seria", referiu.

A advogada do arguido apelou ao Tribunal que leve em conta a existência de duas crianças, ao determinar "o tempo" de condenação. "Alguns anos fazem diferença. Não é justo que os filhos sejam inibidos da presença do pai", disse.