MP pede que Ricardo Salgado e ex-administradores do BES paguem mil milhões

Exigência consta de nova acusação contra o ex-banqueiro. Valor é o que foi aplicado por investidores no aumento de capital do BES antes de este implodir.

O Ministério Público (MP) requer, na mais recente acusação relacionada com a queda, em 2014, do Banco Espírito Santo (BES), que Ricardo Salgado e os restantes cinco arguidos no processo, incluindo outros três ex-administradores da instituição, sejam condenados pelo tribunal a pagar solidariamente ao Estado cerca de mil milhões de euros.

O valor corresponde à quantia global aplicada por mais de 23 mil investidores no aumento de capital do BES ocorrido a menos de dois meses deste colapsar e que, para o MP, constituiu uma vantagem económica dos crimes que estão acusados de ter praticado.