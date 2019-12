MP quer afastar presidente e vice da Câmara de Tondela

Nelson Morais e Sandra Ferreira Hoje às 20:01 Facebook

Autarcas do PSD estão acusados de peculato e falsificação, por terem viajado em automóveis do município e ainda terem cobrado quilómetros.

O Ministério Público (MP) acaba de acusar o presidente e o vice-presidente da Câmara de Tondela, José António Jesus e Pedro Adão, de peculato e falsificação de documento. Embora os crimes tenham sido cometidos entre 2010 e 2017, "foi requerida a perda de mandato relativamente aos dois arguidos", anunciou o MP nesta quinta-feira à tarde.

A informação consta de um comunicado emitido esta tarde pelo Departamento de Investigação e Ação Penal de Coimbra, onde se explica que os arguidos fizeram "pedidos de ajudas de custo por alegadas deslocações efetuadas em viaturas próprias, quando as deslocações em causa tinham, na realidade, sido efetuadas em viaturas da própria autarquia".

Na sequência da investigação realizada pela Diretoria do Centro da Polícia Judiciária, o MP vem agora imputar ao presidente do município a autoria material de um crime de peculato e dois de falsificação de documento. Já ao atual vice-presidente, também do PSD, são apontados um crime de peculato e outro de falsificação.

Os alegados ilícitos foram cometidos ao longo dos últimos dois mandatos autárquicos, mas, como os seus autores foram reeleitos nas eleições autárquicas de 2017, o MP requer que os autarcas sejam condenados à perda dos atuais mandatos.

Tal hipótese implica que os autarcas sejam pronunciados, na fase (facultativa) de instrução do processo, e condenados, com trânsito em julgado. As próximas eleições autárquicas realizam-se em 2021.

"Com consciência tranquila, aguardaremos o desenvolvimento do processo", reagiu o presidente da Câmara de Tondela, ao JN, acrescentando que o município prestou a "máxima colaboração" aos investigadores, "para o esclarecimento da verdade".

Segundo as informações recolhidas pelo JN, José António Jesus e Pedro Adão devolveram ao município, já este ano, cerca de 11 mil e dez mil euros, respetivamente, que tinham recebido indevidamente, a título de despesas de deslocação.