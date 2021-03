MP quer chef Ljubomir julgado por subornar PSP com vinho e rum

Inês Banha Hoje às 08:21 Facebook

Advogado alega que informação recolhida sobre Ljubomir Stanisic não pode ser considerada. Foi apanhado em escuta a pedir ajuda para atravessar ponte.

O Ministério Público (MP) defendeu, na sexta-feira, que Ljubomir Stanisic deve mesmo de ser julgado por ter alegadamente subornado, em abril do ano passado, um polícia com vinho e rum para conseguir contornar uma ação de fiscalização na Ponte de 25 de Abril e, assim, passar a Páscoa em Grândola. Na altura, estava já em vigor o dever de recolhimento domiciliário.

O chef - que reside em Lisboa - foi apanhado numa escuta telefónica no âmbito de uma investigação a uma rede de tráfico de droga, à qual aquele agente da PSP pertenceria mas com a qual Ljubomir, de 42 anos, não tem relação. Ainda assim, acabou por ser acusado, no âmbito do mesmo processo, por corrupção ativa para ato ilícito e desobediência.