MP quer "freiras" e padre na cadeia por escravidão 

Procuradora desvaloriza "arrependimento" de arguidos acusados de maltratarem "noviças" em Famalicão.

O Ministério Público (MP) de Guimarães pediu ontem a condenação das "freiras" Arminda, Isabel e Joaquina e do padre Joaquim Milheiro, fundadores do "convento" de Requião, em Famalicão, acusados de escravidão de "noviças" durante 30 anos. "Era muito mais do que escravidão laboral", alegou a procuradora do processo, pedindo que os arguidos sejam condenados a uma pena única "distanciada" do limite mínimo - a moldura penal do crime de escravidão vai de cinco a 15 anos de cadeia.

Os arguidos são acusados de angariar jovens e de as "usarem para desempenhar as tarefas" da instituição sem contrapartida. Foram cerca de uma dezena de jovens "de raízes humildes, com poucas qualificações ou emocionalmente fragilizadas", atraídas pelo "chamamento" da vida religiosa.