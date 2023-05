MP: Ricardo Salgado comprou "lealdades" no BES/GES e tem de ser julgado

O Ministério Público (MP) defendeu esta terça-feira, em tribunal, que "é muito mais provável a condenação" de Ricardo Salgado "do que a sua absolvição", reiterando que este tem mesmo de ser julgado pelos 65 crimes de que está acusado no processo principal da queda do BES/GES, incluindo um de associação criminosa e 12 de corrupção ativa no setor privado. A procuradora Olga Barata requereu que os restantes 19 arguidos inicialmente acusados pelo MP sejam também julgados por todos os ilícitos que lhe foram imputados.

"Os indícios recolhidos na fase de inquérito e que deram origem à acusação não foram sequer beliscados, antes confirmados, pela prova pessoal [testemunhal] produzida em fase de instrução", afirmou, na primeira sessão do debate instrutório, a magistrada, criticando as defesas por terem gizado as inquirições de modo a que, durante "meses", se ouvisse apenas "impressões pessoais", sem confrontação com as provas.

Numa exposição de cerca de duas horas, Olga Barata debruçou-se, entre outros aspetos, sobre os crimes de associação criminosa, imputado a 12 antigos elementos do BES/GES, e de corrupção ativa e passiva no setor privado, atribuída a 13. Para a procuradora, estes acusados em particular agregaram, durante pelo menos seis anos, "vontades para violarem tudo o que era protocolo da sua atividade [bancária] e para fins ilícitos de enriquecimento pessoal". Na prática, Ricardo Salgado terá subornado, com o que os acusados alegam ser "prémios", os próprios dirigentes e gestores da instituição para seu benefício pessoal e em prejuízo dos clientes.