Mulher acusada de matar companheira à facada ficou em silêncio no início do julgamento

A mulher que matou a companheira à facada por não aceitar o divórcio começou a ser julgada esta quinta-feira no Tribunal de São João Novo, no Porto, por homicídio qualificado.

Ana Miranda, de 32 anos, é suspeita de matar, com 12 facadas, a ex-companheira, Catarina Gonçalves que, meses antes, tinha pedido o divórcio e saído de casa.

A arguida optou por ficar em silêncio na primeira sessão do julgamento, esta quinta-feira de manhã, no Tribunal de São João Novo, no Porto.

A defesa tinha feito um requerimento para a exclusão da publicidade e julgamento à porta fechada. O tribunal não encontrou motivos para tal medida, salvaguardando que a justiça não deve apenas ser feita mas vista a ser feita.

Todavia, sem prejuízo de que o depoimento de certas testemunhas, dada a delicadeza do tema, poderá vir ser feito a porta fechada.