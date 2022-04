Mulher acusada de matar marido em contexto de violência doméstica

JN Hoje às 11:43 Facebook

Uma mulher de 52 anos foi acusada pelo Ministério Público da prática de um crime de violência doméstica agravado pelo resultado morte. Agrediu o companheiro, de 38 anos, com um vaso na cabeça e depois deu-lhe três facadas na perna e no pé, acabando a vítima por falecer.

Segundo o Ministério Público, desde o ano de 2017, a mulher e o companheiro "vivam uma relação análoga à dos cônjuges marcada por frequentes episódios de violência física e verbal recíprocos, em contexto de consumos excessivos de álcool".

O crime ocorreu no início da noite de 26 de setembro de 2021, na casa do casal na Rua das Austrálias, em Matosinhos. Durante mais um episódio de violência, a mulher agrediu o companheiro "no crânio com um vaso de plástico e, com uma faca de cozinha, desferiu-lhe três golpes na perna direita e pé esquerdo, e ainda atirou uma peça em cerâmica ao corpo do ofendido".

A acusação diz que em consequência das perdas hemorrágicas sofridas com as lesões e do estado de alcoolizado em que estava, "a vítima sofreu um evento arrítmico o qual, associado às demais patologias de que padecia, lhe causou a morte".

No passado dia 22 de março, o Ministério Público na SEIVD do Porto (2ª secção Diap Regional) deduziu acusação contra a arguida que se encontra presa preventivamente e o Ministério Público requereu a atribuição de uma indemnização aos familiares da vítima.