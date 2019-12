Mulher agredida e chicoteada por ex-marido durante cinco horas

Ana Luísa Delgado e Rogério Matos Hoje às 14:35 Facebook

Uma mulher de 43 anos foi agredida durante cinco horas pelo ex-marido, de quem estava separada há um ano. O agressor, de 32 anos, dirigiu-se a casa da vítima, ontem, em Sines, e, apanhando-a sozinha, esbofeteou-a e chicoteou-a com uma corda por todo o corpo, impedindo-a de pedir socorro ou de fugir.

As agressões prolongaram-se por cinco horas e só pararam com a chegada da GNR, alertada por vizinhos. A vítima já estava na rua, com vários hematomas na cara e corpo. O agressor estava calmo e lúcido e foi detido sem resistir. A vítima disse estar "surpreendida", pois nunca tinha ocorrido qualquer episódio de violência doméstica. O suspeito ficou com pulseira eletrónica e proibido de se aproximar da vítima.

Também ontem, foi detido, em Teixoso, Covilhã, um homem de 40 anos que reiteradamente exercia violência psicológica sobre a ex-companheira, de 35 anos. Mesmo após o fim da relação de dez anos, a mulher vivia em medo e insegurança por causa das ameaças de morte e insultos do "ex", que a impedia de usar o telemóvel. A GNR deteve-o e apreendeu-lhe duas reproduções de armas de fogo e um aerossol de defesa.