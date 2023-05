Mulher agredida pelo companheiro três dias depois de recusar botão de pânico

Uma mulher, com 43 anos, foi agredida duas vezes, entre fevereiro e abril, pelo companheiro. Em ambas as ocasiões, saiu de casa, situada na zona do Bonfim, no Porto, mas também acabou por retomar a relação amorosa. Ainda no último sábado, recusou o serviço de teleassistência proposto pelo Gabinete de Apoio e Informação à Vítima (GAIV) da PSP do Porto que a poderia ter salvado da agressão que sofreu três dias depois. Em frente aos vizinhos, foi esmurrada, pontapeada na cabeça e ameaçada de morte por um homem, com 36 anos, que ainda atacou os polícias que foram chamados ao local.

Vítima e agressor conheceram-se há cerca de dois anos e rapidamente passaram a morar na mesma casa. Contudo, em fevereiro deste ano, a mulher denunciou à PSP uma primeira agressão. O caso passou, de imediato, a ser acompanhado pelo GAIV, projeto criado há dez anos no Porto para apoiar vítimas de violência doméstico e que, fruto dos bons resultados obtidos, tem vindo a ser replicado um pouco por todo o país.

A vítima regressaria a casa e, em abril, voltou a sofrer agressões e a comunicar o crime à PSP. Terminou, pela segunda vez, a relação e passou a beneficiar de um plano de segurança elaborado pelos agentes do GAIV. Recebeu, igualmente, auxílio da Associação Portuguesa de Apoio à Vítima.