Mulher ameaçada de morte em Resende fugiu para a rua a pedir ajuda

Um homem de 56 anos foi detido, esta sexta-feira, pela GNR de Resende, por ter sido apanhado em flagrante por violência doméstica contra a mulher, de 53 anos.

A vítima, doméstica, encontrava-se na via pública, na aldeia de Feirão (Resende), a pedir auxílio, depois do marido, desempregado, a ter ameaçado de morte com uma arma de fogo.

A GNR apurou depois que a vítima sofreu agressões psicológicas ao longo de 20 anos.

Após uma busca domiciliária, as forças policiais apreenderam uma arma de fogo, um revólver alarme, mais de 50 munições e uma arma branca.

O detido, ouvido esta sexta-feira no Tribunal Judicial de Lamego, ficou obrigado a manter-se afastado da vítima e está impedido de a contactar por qualquer meio.