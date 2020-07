Mulher assassinada em Olhão. Suspeito é marido 30 anos mais velho

Marisa Rodrigues Hoje às 21:24, atualizado às 21:45 Facebook

Uma mulher de 54 anos foi encontrada morta, em casa, num bairro em Quelfes, Olhão. O suspeito do homicídio é o marido, de 82.

Quando, ao bater à porta de casa, na Rua da Armona, no bairro do Siroco, freguesia de Quelfes, o filho da vítima, de 15 anos, estranhou a falta de resposta da mãe, arrombou o apartamento e deu de caras com vestígios de sangue na entrada. No quarto, perto da cama, viu a mãe já sem vida, coberta por um lençol. Eram cerca das 19 horas.

Segundo apurou o JN, o rapaz, sem conseguir falar com a mãe, tinha antes ligado ao pai, um homem de 83 anos, que lhe terá dito ter sido esfaqueado pela mulher. O homem está incontactável e é suspeito do crime, confirmou a PSP, alertada para o caso por um vizinho da vítima, militar da GNR. De acordo com relatos ouvidos pelo JN no local, a mulher seria vítima de violência doméstica por parte do marido, com quem tinha ainda em comum uma menina de quatro anos, e também do filho. A PSP já teria sido chamada à residência do casal várias vezes.