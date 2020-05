Mulher atacada e encostada à parede quando saía do elevador de casa

Alexandra Lopes Hoje às 12:09 Facebook

Twitter

Partilhar

A Polícia Judiciária de Braga está a investigar uma tentativa de violação que terá acontecido ao início da tarde de quinta-feira no centro de Famalicão.

Segundo as informações que o JN conseguiu recolher, uma mulher de 28 anos estaria a sair do elevador no interior do prédio onde reside, na rua Luís Barroso, quando foi atacada por um homem. O agressor tê-la-á agarrado e encostado contra a parede, rasgando-lhe a roupa. A mulher resistiu e gritou, o que terá levado o homem a fugir.

A PSP recebeu a queixa e encaminhou-a para a PJ, que já está a investigar o caso.