Mulher baleada pelo companheiro em Arouca

Uma mulher de 51 anos foi baleada, este sábado de madrugada, em Arouca, encontrando-se em estado crítico. O suspeito do disparo é o companheiro da vítima e encontra-se em fuga.

A tentativa de homicídio ocorreu no Lugar da Igreja, no parque de estacionamento, em Escariz. Terá sido efetuado um disparo contra a cabeça da vitima, dentro de um carro, tendo a mulher sido depois transportada em estado critico para o Hospital de Gaia.

O suspeito, companheiro da vítima, encontra-se em fuga, existindo relatos de que terá tentado o suicídio ainda no local e de forma não consumado, por avaria da arma.

A GNR e a PJ estão a fazer diligências no local.

Estiveram no local os Bombeiros de Fajões, a viatura médica de emergência e reanimação do INEM e a unidade móvel de intervenção psicológica de emergência do mesmo instituto.