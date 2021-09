Mulher com ferimentos foge de marido agressor em Almada

Rogério Matos Hoje às 17:09 Facebook

A GNR de Almada deteve um homem de 30 anos por violência doméstica na Costa da Caparica. A vítima, a sua mulher, fugiu de casa com ferimentos nos braços, mas não necessitou de assistência pelos bombeiros.

O caso ocorreu na tarde de terça-feira. Os militares do Posto da GNR da Costa da Caparica receberam uma denúncia a dar conta de uma situação de violência doméstica e deslocaram-se ao local.

No espaço, os militares constataram que a vítima, uma mulher de 25 anos, estava no exterior da residência com ferimentos visíveis, decorrente das agressões infligidas pelo suspeito, seu marido.

O suspeito permaneceu no interior da habitação, junto de diversos objetos partidos, o que indicia a existência de uma discussão violenta. O homem foi detido sem apresentar resistência e será esta quarta-feira presente a tribunal para aplicação de medidas de coação.