Mulher condenada a prisão domiciliária por esfaquear companheiro

Foi condenada a dois anos e nove meses de prisão a mulher que, em abril de 2022, esfaqueou o companheiro em Nogueira da Regedoura, Santa Maria da Feira. A pena vai ser cumprida em casa.

De acordo com o acórdão do coletivo do tribunal da Feira, a mulher, que se encontra em prisão preventiva há cerca de nove meses, vai cumprir o tempo remanescente em casa, com vigilância eletrónica.

Respondia pelo crime de tentativa de homicídio, na forma tentada, crime do qual foi ilibada. Acabou condenada pelo crime de violência doméstica, na forma agravada.

O juiz que presidiu ao julgamento considera que se esteve perante um crime de violência doméstica. Apesar da arguida ter atuado com dolo eventual, a agressão não "criou perigo concreto para a vida do ofendido", justificou o magistrado.

A arguida terá, ainda, de se submeter a tratamento psiquiátrico. E não poderá residir na mesma habitação do ofendido.

Depois de recuperado do esfaqueamento, o ofendido tentou, junto do tribunal, que o ato da companheira fosse desculpado.

Os factos remontam a 15 de abril de 2022, em Nogueira da Regedoura, Santa Maria da Feira. Após desentendimentos, a mulher esfaqueou o homem na região abdominal.

Depois de ter esfaqueado o companheiro, a agressora ligou para a ex-mulher do homem, dando conta do sucedido, e colocou-se em fuga.

Foi a ex-mulher que se deslocou à habitação e pediu o socorro para a vítima, que, depois de estabilizada no local, foi transferida para o S. Sebastião em estado muito grave.

A agressora acabou por ser detida pela PJ, tendo ficado a aguardar julgamento em prisão preventiva.