Mulher cruzou-se com assaltantes ao abrir café arrombado em Ovar

Dois homens assaltaram, na madrugada desta quinta-feira, o café Laestrada em Arada, Ovar.

Cerca das cinco horas da madrugada, os assaltantes, que levavam as máscaras no rosto, partiram a montra para entrar no interior do estabelecimento.

Retiraram a máquina de tabaco que estava fixada à parede e levaram a mesma para uma viatura com a qual se colocaram em fuga.

A máquina de registo de apostas foi também vandalizada no local.

"A minha filha ainda se cruzou com os assaltantes quando veio abrir o café", referiu, ao JN, Manuela Santos, proprietária.

Diz que ainda não contabilizou os prejuízos mas, "são elevados', garantiu.