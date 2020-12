Mulher de 43 anos detida em Cerveira por violação do confinamento

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 10:25 Facebook

A GNR deteve, na quinta-feira, uma mulher de 43 anos por violação do confinamento obrigatório a que estava sujeita, no âmbito da pandemia, no concelho de Vila Nova de Cerveira.

Fonte do Comando Territorial da GNR de Viana do Castelo adiantou hoje, em comunicado, que a detenção aconteceu "no seguimento de uma denúncia". "Após diligências efetuadas pelos militares, foi possível abordar a mulher na via pública, violando assim o dever de confinamento obrigatório decretado pela Autoridade de Saúde Pública, tendo sido detida e acompanhada ao seu domicílio", informa a fonte, referindo que a detida foi constituída arguida, e os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Vila Nova de Cerveira.

No mesmo comunicado, a GNR recorda que "ficam em confinamento obrigatório no respetivo domicílio ou noutro local definido pelas autoridades de saúde todos os doentes com COVID-19, os infetados com SARS-CoV-2, e os cidadãos relativamente a quem a autoridade de saúde ou outros profissionais de saúde tenham determinado vigilância ativa". E que "a violação do confinamento obrigatório constitui crime de desobediência".