Mulher de 68 anos identificada por desrespeitar confinamento obrigatório em Mora

Uma mulher de 68 anos foi identificada, na terça-feira, pela GNR por não respeitar a medida de confinamento obrigatório que lhe foi decretada pela autoridade de saúde pública, no concelho de Mora.

Em comunicado, a GNR informa que, "face ao aumento de novos casos de cidadãos que testaram positivo à covid-19 ocorrido nos últimos dias no concelho de Mora, os militares da Guarda realizaram uma ação de vigilância das pessoas que se encontram confinadas por ordem da autoridade de saúde de forma a assegurar o cumprimento previsto no regime da situação de contingência e alerta".

A GNR relembra ainda que se mantém "a obrigação de confinamento obrigatório em estabelecimento de saúde, no respetivo domicílio ou noutro local definido pelas autoridades de saúde para todos os doentes com covid-19, ou infetados com SARS-CoV-2, e para os cidadãos relativamente a quem a autoridade de saúde ou outros profissionais de saúde tenham determinado vigilância ativa".

A mulher de 68 anos saiu de casa e foi identificada pela GNR, tendo sido depois "encaminhada para a sua residência e os factos comunicados ao Tribunal Judicial de Évora".

O número de pessoas infetadas com covid-19 na vila alentejana de Mora subiu na terça-feira para 46, mais quatro do que na segunda-feira.