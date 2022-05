Mulher de 80 anos encontrada morta num beco na Trofa

JN/Agências Hoje às 21:07 Facebook

Uma mulher com cerca de 80 anos, de Santiago de Bougado e desaparecida desde manhã, foi encontrada morta, naquela freguesia da Trofa, num beco, ao final da tarde.

O alerta foi dado pelas 18.54, cerca de "quinze minutos depois de o filho ter ido à GNR da Trofa dar conta do seu desaparecimento", disse à agência Lusa fonte da GNR. "No regresso a casa, o próprio filho encontrou-a morta".

Fonte dos Bombeiros da Trofa esclareceu que a mulher "foi encontrada em paragem cardiorrespiratória" e já "com rigidez cadavérica", com as autoridades a confirmarem o óbito no local.

"O corpo encontrava-se num beco, num caminho de serventia que dá acesso a um ribeiro, próximo da casa onde habitava, na Rua Nicolau Nasoni", acrescentou.