Mulher de João Rendeiro detida

Maria de Jesus Rendeiro, mulher do ex-banqueiro em fuga, foi detida esta quarta-feira, confirmou o JN. Em causa estão eventuais crimes de branqueamento de capitais e descaminho.

A detenção acontece depois de, esta manhã, ter sido emitido um mandado de busca sobre a mulher do ex-banqueiro, por existir "um forte perigo de fuga", segundo comunicado do Departamento Central de Investigação Ação Penal (DCIAP).

A Policia Judiciária está hoje a efetuar buscas em diversos locais, incluindo a residência de Florêncio Almeida, ex-motorista do banqueiro João Rendeiro, e do seu pai, presidente da ANTRAL. Em causa estão o desaparecimento das obras de artes arrestadas pela Justiça, branqueamento de capitais e a aquisição de um imóvel a Rendeiro, abaixo do preço do mercado, em 2015.

As buscas, realizadas no âmbito de um inquérito dirigido pelo DCIAP, visam o desaparecimento das obras de arte do banqueiro e o branqueamento de capitais que João Rendeiro terá realizado nos últimos meses.

João Rendeiro passou meses a planear a preparar a fuga para o Belize, pequeno país da América Central, que é um paraíso fiscal sem acordo de extradição com Portugal. O banqueiro voou do Reino Unido, onde estava com autorização judicial, para o Belize e as autoridades procuram agora perceber o percurso do dinheiro.