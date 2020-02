Mulher detida em Silves por roubar uma tonelada de abacate

JN Hoje às 12:21 Facebook

Uma mulher de 29 anos foi detida em Algoz, no concelho de Silves, por furtar 1200 quilos de pêra abacate no valor de 2400 euros.

A GNR foi chamada ao sítio dos Amendoais após uma denúncia de que uma exploração agrícola estaria a ser alvo de furto. Uma mulher de 29 anos foi apanhada pelas autoridades a transportar pêra abacate. No total, a suspeita transportava 1200 quilos do fruto no valor de 2400 euros.

A mulher foi detida e constituída arguida, estando o caso agora sob alçada do Tribunal Judicial de Silves.

No comunicado da GNR, as autoridades alertam para o fenómeno de roubo de produtos agrícolas como abacate, alfarroba e citrinos, que são depois vendidos ilegalmente em mercados da zona do Algarve.