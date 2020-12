Mulher detida pela GNR com 12300 doses de haxixe

JN/Agências Hoje às 10:34 Facebook

A GNR deteve uma mulher de 36 anos por suspeitas da prática do crime de tráfico de droga e apreendeu 12300 doses de haxixe no concelho alentejano de Mértola, no distrito de Beja.

A mulher foi detida por militares do Posto Territorial de Mértola na segunda-feira e vai ser presente ao Tribunal Judicial de Beja, esta terça-feira, para primeiro interrogatório e eventual aplicação de medidas de coação, refere a GNR, em comunicado.

Segundo a força de segurança, no decorrer de uma ação de patrulhamento na Estrada Nacional 122, junto à vila de Mértola, a suspeita, que seguia numa viatura, "demonstrou um comportamento nervoso", após ter sido abordada por militares da GNR.

Os militares efetuaram uma busca à viatura e uma revista à mulher, o que lhes permitiu apurar que tinha droga na sua posse e apreender as 12300 doses de haxixe, o veículo e um telemóvel.