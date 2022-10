Mulher detida por coautoria em tiroteio no Almada Fórum

S. A. Hoje às 09:04 Facebook

Twitter

Partilhar

A PJ de Setúbal deteve uma mulher de 31 anos por "fortes indícios" de envolvimento "em coautoria" no tiroteio ocorrido, a 10 de setembro, no Almada Fórum, do qual resultou ferida uma criança.

A Polícia Judiciária de Setúbal "identificou, localizou e deteve, fora de flagrante delito, uma mulher de 31 anos de idade, por sobre ela recaírem fortes indícios da prática, em coautoria, de um crime de homicídio, na forma tentada, um crime de ofensa à integridade física e um crime de detenção de arma proibida".

PUB

Em comunicado, esta polícia de investigação criminal explica que a detida, "no passado dia 10 de setembro, juntamente com o seu marido, atualmente em prisão preventiva" se deslocaram ao Almada Fórum e "entraram em conflito com um outro casal".

"A determinado momento, a ora detida, entregou ao seu marido, uma arma de fogo que transportava na mala, seguindo ambos, atrás do casal com o qual tinham desavenças antigas", descreve a PJ.

Em seguida, "o marido efetuou disparos de arma de fogo na direção do casal, vindo a provocar ferimentos, numa criança que se encontrava naquela superfície comercial." A menina de cinco anos foi atingida numa perna.

A mulher vai agora vai ser presente a primeiro interrogatório judicial, para aplicação das medidas de coação.