Mulher detida por espancar o marido até à morte

Uma mulher, de 61 anos, foi detida pela Polícia Judiciária de Braga, por suspeitas de ter assassinado o marido, em dezembro do ano passado, na Vila de Gandarela, Celorico de Basto.

Em comunicado, a PJ adianta que os factos aconteceram na tarde do dia 13 de dezembro de 2020, no interior da residência onde a arguida habitava com a vítima, seu marido, com 63 anos.

O corpo de João Luciano Teixeira de Magalhães foi encontrado por amigos na habitação desfigurado, tal foi a violência do homicídio. Na altura, a mulher disse ter estado a descansar nos aposentos superiores da casa e alegou que tentou encontrar o marido para que fosse jantar. Contactou amigos do marido que entraram num compartimento onde estava Luciano, descobrindo um cenário de horror.

"Por motivos ainda não totalmente apurados, a vítima foi agredida, de forma repetida e com violência, na cabeça, face e pescoço, com um objeto contundente. Na sequência desses golpes sofreu várias lesões traumáticas graves, que foram causa direta e necessária da sua morte", adianta a PJ.

Depois de diversas diligências de investigação, visando a recolha de elementos de prova e a identificação do presumível autor, a mulher foi agora detida.

Vai hoje ser submetida a primeiro interrogatório judicial no Tribunal de Guimarães, para aplicação das medidas de coação.

João Luciano, caçador amador, era funcionário da Câmara de Celorico de Basto e tinha como função varrer as ruas da vila de Gandarela