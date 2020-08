Mulher detida por incêndio florestal na área protegida do Gerês

Joaquim Gomes Hoje às 16:41 Facebook

Uma mulher foi detida por suspeitas de ter ateado um fogo numa área protegida do Parque Nacional da Peneda-Gerês, na última terça-feira, em Terras do Bouro, tendo a Polícia Judiciária de Braga entregue a arguida ao juiz de instrução criminal no Palácio da Justiça de Vila Verde, para proceder ao interrogatório.

Segundo a PJ de Braga, a arguida, com 57 anos de idade, doméstica, reside na freguesia onde ateou o incêndio, utilizou um artefacto retardante da ignição, tendo sido recolhidos substanciais elementos de prova, que conduziram à detenção da suspeita pelo fogo posto.

O local onde o incêndio teve início é uma zona de difícil acesso, sendo que, segundo a PJ de Braga, existia risco de propagação à vasta mancha florestal envolvente, o que se traduz num elevadíssimo perigo concreto para as pessoas, para os bens e para o ambiente, em particular para a área protegida em apreço.