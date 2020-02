Mulher detida por recetação de material furtado de uma empresa têxtil

Alexandra Lopes Hoje às 16:03 Facebook

O Núcleo de Investigação Criminal da GNR de Barcelos deteve, no sábado, uma mulher de 35 anos suspeita de recetação de material furtado de uma empresa têxtil de Famalicão. Fora ainda identificados um homem, três mulheres e duas menores.

Em comunicado, a GNR avança que a detenção surgiu no âmbito de diligências de investigação por suspeitas de furto, com prejuízo avaliado em 13235 euros - os investigadores abordaram uma viatura suspeita e descobriram material furtado no seu interior.

Foram recuperados 38 jogos de lençóis, duas toalhas de mesa e uma colcha de camilha.