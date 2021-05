Mulher encontra ladrão de telemóvel e tribunal condena-o a prisão efetiva

Rogério Matos Hoje às 18:35 Facebook

Twitter

Partilhar

Um homem com 50 anos foi condenado pelo Tribunal de Almada a três anos e oito meses de prisão efetiva por ter roubado por esticão uma mulher na Costa da Caparica, levando-lhe o telemóvel sem que esta tivesse tempo de reação.

No dia seguinte ao roubo, em junho de 2020, a vítima encontrou o suspeito num autocarro e ligou à GNR. O homem, que usava a mesma roupa que no dia do roubo, foi detido pelos militares da Costa da Caparica e agora condenado a prisão efetiva pelo Tribunal de Almada.

Os juízes tiveram em conta o longo cadastro do arguido por crimes de roubo, bem como por estar a cumprir uma pena suspensa, quando cometeu este crime.