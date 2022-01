Mulher encontrada morta com tiro em casa

Teixeira Correia Hoje às 14:25 Facebook

Uma mulher, de 44 anos, foi encontrada morta dentro de casa, esta segunda-feira, em Beja, na Rua António Vilar e David Abreu, no Bairro Social, junto à Mata Municipal e à Escola Básica de Santiago Maior.

Segundo apurou o JN, a vítima, mãe de uma rapariga e de um rapaz, apresentava ferimentos de arma de fogo, mas a arma não estava no interior da habitação, o que levantou as suspeitas de um possível crime.

O alerta foi dado para os Bombeiros Voluntários de Beja e para a viatura médica de emergência e reanimação (VMER) do Hospital da cidade, cerca das 12.20 horas. No local, os operacionais encontraram um cenário que de imediato levou a que fosse chamada a PSP. Uma equipa da esquadra compareceu no local e posteriormente foram acionados agentes da investigação criminal. O óbito foi confirmado pelo médico da VMER.

Trabalhando com um cenário de eventual crime, foi chamado o piquete da Diretoria do Sul da Polícia Judiciária, estando o acesso à habitação interdito a familiares da mulher e do companheiro desta. As razões do alegado homicídio e o eventual autor são ainda desconhecidos. Em virtude de a arma não estar junto ao corpo da mulher, a PSP fez busca nas redondezas da habitação.