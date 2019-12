Mulher encontrada morta em casa de Lisboa com vestígios de sangue

JN Hoje às 16:22 Facebook

Uma mulher foi encontrada morta, no sábado à tarde, em casa, na Avenida Afonso III, em Lisboa, confirmou ao JN fonte oficial do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP.

De acordo com a TVI, a vítima teria entre 55 e 60 anos de idade. Foi encontrada na cama da sua habitação, nua e tapada apenas com um cobertor. No local, terá ainda sido descoberto um vidro manchado de sangue.

Terão sido igualmente encontrados, segundo a mesma fonte, vestígios de sangue na cozinha da casa, onde residiria com o irmão.

O caso está a ser investigado pela PSP.