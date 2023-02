Mulher encontrada morta em Matosinhos

Reis Pinto Hoje às 10:31 Facebook

Uma mulher, de 64 anos, foi encontrada morta dentro de casa, ao final da tarde de segunda-feira, em Leça do Balio, Matosinhos. As autoridades descartam a hipótese de crime, ao contrário do que tinha sido apontado inicialmente.

O alerta foi dado cerca das 18.20 horas de segunda-feira, por uma amiga que encontrou o corpo da vítima no interior da habitação, na Rua da Santana, e chamou a PSP.

Terá sido um filho, a residir no Luxemburgo, que estranhou a mãe não atender o telefone e pediu a uma amiga para ir a casa ver se ela estava bem.

O cenário que encontrou levou-a a chamar as autoridades, pois a casa estava toda remexida e a moradora estava prostrada no chão,, aparentando estar morta há já algum tempo.

A PSP esteve no local e acionou a Polícia Judiciária.