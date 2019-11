Mulher encontrada morta num cabeleireiro em Faro

Marisa Rodrigues Hoje às 16:08 Facebook

Uma mulher, de 68 anos, foi encontrada morta, esta quinta-feira, num cabeleireiro, em Faro. As autoridades suspeitam de crime.

O alerta foi dado pelos vizinhos que não viam a vítima há alguns dias.

Primeiro, os agentes da PSP procuraram-na em casa e depararam-se com várias divisões reviradas. Depois, deslocaram-se ao cabeleireiro onde trabalhava, na Rua do Montepio, e que tinha a porta fechada apenas no trinco. Foi aí que a encontraram já sem vida.

Os vários vestígios de sangue no local e as marcas no corpo levantaram suspeitas de homicídio, pelo que a Polícia Judiciária foi chamada.