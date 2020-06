Mulher enfrenta ladrão e tira-lhe faca durante assalto

Salomão Rodrigues Hoje às 19:47 Facebook

Twitter

Partilhar

Uma mulher enfrentou um ladrão retirando-lhe a faca que este trazia e com a qual tentou golpear durante um assalto ocorrido, esta terça-feira à tarde, em São João da Madeira. O homem fugiu de bicicleta com cerca de 100 euros.

O assaltante, com cerca de 50 anos, entrou na Casa dos Cereais, na Avenida do Brasil, dizendo que pretendia efetuar algumas compras.

Estava sem máscara colocada, contrariando o uso obrigatório no âmbito das medidas preventivas relacionadas com a covid-19.

A proprietária exigiu que este colocasse a máscara, tendo o mesmo acedido. Mas decorridos alguns segundos, seguiu a mulher até ao balcão e com a ameaça de uma faca pegou de imediato no dinheiro que se encontrava na caixa registadora.

Ultrapassado o momento de surpresa, a mulher terá reagido e foi golpeada na zona do estômago. Sofreu um pequeno ferimento, sem qualquer consequência de maior, tendo continuado a resistir à investida do agressor, que ficou sem a faca e acabou por fugir numa bicicleta na pose do dinheiro que tinha retirado da caixa registadora.

A PSP tomou conta da ocorrência, procedendo às investigações.