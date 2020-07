Mulher esfaqueada em bairro de Santa Maria da Feira

Salomão Rodrigues Hoje às 11:04, atualizado às 12:36 Facebook

Uma mulher com 55 anos foi esfaqueada, esta quinta-feira, no bairro social de Mozelos, em Santa Maria da Feira.

Segundo apurou o JN, a vítima foi esfaqueada nas costas e nas axilas, e foi transportada em estado grave para o Hospital da Feira.

Terá dito às autoridades que foi ferida por um vizinho, que estava a varrer umas escadas, mas o homem, com cerca de 50 anos, nega as agressões. O homem sentiu-se mal e também foi transportado ao hospital.

As circunstâncias em que as agressões ocorreram ainda estão a ser apuradas. A mulher tem antecedentes de problemas com a vizinhança do bairro.

O JN apurou que a vítima, que se encontra em vigilância médica no Hospital S. Sebastião, não corre perigo de vida.