Mulher esfaqueada na rua em Sintra

Uma mulher, de 50 anos, foi, esta quinta-feira, esfaqueada na rua em Massamá, no concelho de Sintra. A vítima foi transportada com ferimentos ligeiros para o Hospital de Santa Maria, em Lisboa.

A agressão aconteceu pelas 12.45 horas, na Avenida Dr. Fernando Ricardo Ribeiro Leitão, em Massamá, precisou ao JN fonte dos Bombeiros Voluntários de Queluz, que acorreram ao local.

As circunstâncias do esfaqueamento estão ainda por apurar. O suspeito fugiu do local e, até às 15.30 horas desta quinta-feira, não tinha sido encontrado, confirmou fonte do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP.

A investigação prossegue.